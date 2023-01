Milan, tema esuberi. Si riflette in vista della prossima finestra di mercato

Tema rinnovi: già si pensa a chi riscattare e chi no. E se partisse Bakayoko il Milan potrebbe affacciarsi per cercare rinforzi...

Redazione Il Milanista

A parte eventuali colpi di scena non si prevedono manovre in entrata in casa Milan per gennaio. Anche se l’eventuale partenza di Tiémoué Bakayoko potrebbe riaccendere le speranze. E già si pensa a come muoversi sulla prossima finestra estiva di mercato. La società è alle prese con diversi nomi per i quali bisognerà capire il da farsi. La lista recita i nomi di Yacine Adli, Ante Rebic, ma anche Sergino Dest, Brahim Diaz, Malick Thiaw.

Per il francese si fa sempre più probabile una partenza in un altro club di Serie A per farsi le ossa altrove. Rebic dovrebbe restare nonostante i continui infortuni. Tuttavia se arrivasse un’offerta attorno ai 15 milioni di euro, il Milan potrebbe decidere di cederlo a fine stagione. Il diritto di riscatto dello statunitense Sergino Dest è decisamente troppo alto per le tasche dei rossoneri (20 milioni di euro sono la cifra richiesta dal Barcellona per lui). Altro discorso invece per lo spagnolo di proprietà del Real Madrid di Carlo Ancelotti su cui i rossoneri ci starebbero facendo un pensierino.

Paolo Maldini cercherà di strappare uno “sconto” sul riscatto fissato a 22 milioni di euro. Già se si riuscisse ad arrivare ad una cifra simile ai 15 milioni di euro se ne potrebbe discutere. Capitolo portieri: Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante saranno svincolati a fine stagione. Sul primo già si starebbe interessando il Torino come vice di Vanja Milinkovic-Savic. La società dovrà poi decidere di scegliere uno tra Malick Thiaw (quasi inutilizzato) e Matteo Gabbia. Il senegalese Fodé Ballo-Tourè potrebbe essere ceduto in caso pervenissero offerte sul tavolo della società rossonera. Infine su Marko Lazetic si sarebbe fatta avanti la Reggina guidata dall’ex Filippo Inzaghi. Ma il serbo non avrebbe intenzione di lasciare i rossoneri a gennaio…

Da capire poi il futuro di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe ritornare il giorno di San Valentino contro il Tottenham di Antonio Conte.