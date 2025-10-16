Tegola Milan – Allegri perde un altro titolare?

Alla lista degli infortunati forse si aggiunge anche il francese Rabiot tornato malconcio dalla nazionale. Oggi gli esami di rito ma, infortunio o no, per precauzione potrebbe non giocare domenica sera contro la Fiorentina.

I più attenti avranno sicuramente notato la totale assenza dal campo di Rabiot nella partita tra la Francia e l’Islanda. Sarà stata una scelta tecnica, altrimenti avrebbe abbandonato per infortunio il ritiro della nazionale. Esatto… ma fino a un certo punto (Tajani docet). Il giocatore ha si riposato perchè malconcio, ma non a tal punto da abbandonare il ritiro prima degli altri. INoltre, un paio di giorni prima della sfida con l’Islanda, è stato sottoposto a congrolli che hanno scongiursto la presenza di guai muscolari. La notizia però preoccupa lo stesso Allegri che dipendesse da lui, lo farebbe giocare h24. Certo che dipende da lui, ma un Rabiot malconcio, se spremuto come un limone rischia di farsi male sul serio definitamente.

Rabiot sente ancora dolore

Il centrocampista si è allenato per tutta la durata del ritiro in nazionale sentendo dolore. E’ tornato a milanello ma il dolore era li che lo aspettava, pronto a scendere in campo insieme a lui. “Rifacciamo i controlli” è stata immediatamente la dichiarazione esclamata da tutto lo staff medico. Quando? oggi naturalmente. Già nel pomeriggio potrebbero arrivare le risposte per capire più nel dettaglio quale sia il problema di Rabiot.

Meglio una gallina domani

Infortunio o no, un allenatore esperto come Allegri sa benissimo che probabilmente non conviene rischiare un giocatore così importante per poi perderlo per settimane, se non mesi. La gara di domenica è delicata, la Fiorentina è disperata, la maglia da titolare per Rabiot è rimandata?