Milan, Tegola per Allegri a poche ore dal Como

Allegri perde un pezzo da novanta in ottica campionato per questa sera contro il Como: ecco chi non ci sarà

Novità riguardo alla probabile formazione del Milan che questa sera scenderà in campo contro il Como: si era pensato che Ruben Loftus-Cheek fosse sicuro di giocare in attacco, ma a causa di un infortunio non è al top della forma e quindi al suo posto giocherà Christopher Nkunku, che formerà la coppia d’attacco con Rafael Leao.

La restante parte della squadra milanista dovrebbe corrispondere a quanto comunicato nelle ultime ore: Maignan tra i pali, in difesa Tomori, De Winter e Pavlovic, Athekame sulla fascia destra, Bartesaghi sulla sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Ricci, Modric e Jashari.