Se quest’anno l’obiettivo è rientrare in Champions League, il Milan avrà nuove aspirazioni nella prossima stagione, puntando a competere fino all’ultima giornata per il titolo di campione e a ottenere buoni risultati anche a livello europeo. Max Allegri ha le idee chiare ed ha comunicato ai dirigenti che è necessario potenziare la rosa con giocatori esperti e di personalità. La ricerca di un attaccante di punta rimane la priorità principale, ma il tecnico livornese è consapevole che è fondamentale rinforzare anche il settore difensivo.

Gila

Gli altri colpi

Il nome al centro dell’attenzione per la difesa è quello di, centrale della Lazio con contratto fino al 2027. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport,ha già dato luce verde a questo trasferimento, supportato da, che ha portatodurante il suo incarico alla Lazio. Tuttavia, non sarà semplice accaparrarsi il difensore della Lazio per vari motivi: innanzitutto, c’è grande competizione, poiché anchehanno mostrato interesse per. Inoltre, trattare con il presidente della, non è mai una passeggiata, in quanto non è intenzionato a svenderlo nonostante la scadenza del contratto nel 2027. Nonostante queste difficoltà, il Milan tenterà seriamente di acquisire lo spagnolo, valutato tra icompresi eventuali bonus. Sarà da vedere se tale offerta sarà sufficiente.non è l’unico giocatore che interessa ai rossoneri in difesa, dato che sono previsti almeno un paio di innesti, considerando anche che il giovanesarà mandato in prestito. Un nome che suscita grande interesse è quello di, un difensore del 2002 dell'Udinese e della nazionale under 21 danese.presenta caratteristiche diverse rispetto a Gila (più altezza e meno velocità), ma il club rossonero ha messo nel mirino anche lui.

Alex Grimaldo, giocatore del Bayer Leverkusen e della nazionale spagnola, recentemente menzionato tra gli obiettivi del club. Ecco un passaggio delle parole del difensore iberico:

Alex, si sentono molte voci riguardo al Milan. Ti piacerebbe vestire la maglia rossonera nel prossimo campionato?

"Mi trovo bene al Bayer Leverkusen. Tuttavia, il Milan è uno dei club più prestigiosi d’Italia, con un grande stadio, una straordinaria tifoseria e una squadra impressionante (ride, ndr). Ma in Germania sono davvero soddisfatto. Vedremo come andrà. . . ".