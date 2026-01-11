Milan, Tare: “Nkunku? É un nostro giocatore e…” Le parole

Il dirigete rossonero è stato intervistato nel pre-partita con la Fiorentina su alcuni temi legati al Milan

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato dichiarazioni a DAZN prima del match contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto:

A metà stagione, ti aspettavi questa situazione del Milan? Possiamo pensare a puntare al titolo?

“La nostra posizione in classifica indica che stiamo attraversando un buon periodo. Abbiamo concluso il girone d’andata con risultati significativi. Abbiamo margini di miglioramento e siamo ottimisti: da qui fino alla fine dobbiamo limitare il più possibile gli errori”.

Come sta Maignan? Il rinnovo?

“Il legame con Mike è eccezionale, gli piace il progetto Milan. Vuole restare, ma finché non ci sarà un annuncio ufficiale dobbiamo pazientare un po’. Sono certo che alla fine il buon senso porterà a una soluzione positiva, sarebbe un elemento chiave per il nostro progetto futuro”.

Oggi Jashari gioca da titolare per la prima volta:

“Rappresenta un giocatore su cui nutriamo grandi aspettative. Nella scorsa stagione ha mostrato giocate e prestazioni notevoli. Ha subito un infortunio all’inizio dell’anno che lo ha tenuto fermo per quattro mesi. Negli ultimi due mesi è tornato in forma, ha disputato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa, dimostrando di avere le qualità per far parte di una squadra come il Milan, quindi guardiamo al futuro con fiducia. Diventerà un elemento importante per il Milan del domani”.

Nkunku è tornato. Rimarrà al Milan?

“È un giocatore del Milan e siamo felici che continui a far parte della nostra squadra”.