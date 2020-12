Szoboszlai oggi la firma con il nuovo club

MILANO – Dominik Szoboszlai non vestirà la maglia del Milan. L’ungherese nella giornata odierna volerà in Germania dove firmerà il suo contratto con il suo club: il R.B Lipsia, che ha pagato i circa 25 milioni della clausola previsto nell’accordo del Salisburgo. Il Milan ha seguito e trattato il magiaro ma non ha mai affondato il colpo. Il motivo? Il suo arrivo era vincolato a Calhanoglu, sempre più vicino al rinnovo. Maldini e Massara continueranno a seguire il ragazzo in Bundesliga, in un campionato più competitivo rispetto a quello austriaco e magari in futuro… >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<