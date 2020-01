Suso saluta il Milan: “Anni speciali, ore particolari: addio e grazie”

Milan, il saluto di Suso

MILANO – Jesus Suso, nella serata di ieri, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Siviglia; l’esterno offensivo si è trasferito in Spagna in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League del club andaluso.

Suso, di conseguenza, ha utilizzato i suoi profili social per salutare e ringraziare il Milan con il seguente video, corredato dal messaggio: "Sono stati anni speciali. Sono state ore particolari…Addio Milan. E grazie".