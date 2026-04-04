Milan, Gimenez parla del suo infortunio: le parole

L'attaccante del Milan è tornato a disposizione dopo la sua operazione alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi

Intervistato da DAZN, Santiago Gimenez ha condiviso le sue considerazioni riguardo al suo attuale stato e all’intervento chirurgico alla caviglia:

Sul suo stato attuale: “Mi sento in grande forma, ora la priorità è la mia caviglia e, poiché tutto sta andando bene, sono consapevole di ciò che posso offrire. Ho una forte fiducia in me stesso e nel contributo che posso dare alla squadra. Le ultime otto partite sono come delle finali. Mi sento parte integrante del gruppo, non solo sul piano calcistico, ma anche a livello relazionale. Sono una persona molto ottimista e mi impegno ad aiutare i miei compagni. “

Sulla decisione di sottoporsi a intervento alla caviglia: “È stata una scelta complicata perché ero molto motivato per la stagione e per la splendida squadra che avevamo formato. Eravamo ai vertici della classifica e desideravo continuare a giocare. Tuttavia, la verità è che il dolore era notevole. Ho deciso di affrontare l’operazione con il supporto della mia famiglia, per stare meglio e dare il massimo. Non ero al 100% e questo mi infastidiva. La mia famiglia è sempre stata al mio fianco. È stato un periodo difficile, perché doversi fermare è sempre complicato, ma sono certo che, con l’aiuto di Dio, questo mi ha reso più forte. “

Sull’autentico Gimenez: “Rivedremo il vero Gimenez? Sì. La realtà è che stavo facendo molto bene al Feyenoord, e il Milan si è accorto di me. Quando il Milan ha preso nota di me, avevo solo un pensiero fisso: diventare il miglior marcatore del Milan. Questo obiettivo è ancora nel mio cuore e nella mia mente. So che un attaccante deve fare gol per rendere felice il pubblico. Posso garantire che darò il massimo in campo e i gol arriveranno. “