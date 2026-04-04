Milan, Gimenez parla del suo infortunio: le parole

Intervistato da DAZN, Santiago Gimenez ha condiviso le sue considerazioni riguardo al suo attuale stato e all’intervento chirurgico alla caviglia:
Sul suo stato attuale: “Mi sento in grande forma, ora la priorità è la mia caviglia e, poiché tutto sta andando bene, sono consapevole di ciò che posso offrire. Ho una forte fiducia in me stesso e nel contributo che posso dare alla squadra. Le ultime otto partite sono come delle finali. Mi sento parte integrante del gruppo, non solo sul piano calcistico, ma anche a livello relazionale. Sono una persona molto ottimista e mi impegno ad aiutare i miei compagni. “
Sulla decisione di sottoporsi a intervento alla caviglia: “È stata una scelta complicata perché ero molto motivato per la stagione e per la splendida squadra che avevamo formato. Eravamo ai vertici della classifica e desideravo continuare a giocare. Tuttavia, la verità è che il dolore era notevole. Ho deciso di affrontare l’operazione con il supporto della mia famiglia, per stare meglio e dare il massimo. Non ero al 100% e questo mi infastidiva. La mia famiglia è sempre stata al mio fianco. È stato un periodo difficile, perché doversi fermare è sempre complicato, ma sono certo che, con l’aiuto di Dio, questo mi ha reso più forte. “
Sull’autentico Gimenez: “Rivedremo il vero Gimenez? Sì. La realtà è che stavo facendo molto bene al Feyenoord, e il Milan si è accorto di me. Quando il Milan ha preso nota di me, avevo solo un pensiero fisso: diventare il miglior marcatore del Milan. Questo obiettivo è ancora nel mio cuore e nella mia mente. So che un attaccante deve fare gol per rendere felice il pubblico. Posso garantire che darò il massimo in campo e i gol arriveranno. “