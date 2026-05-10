Gianluigi Longari, reporter, ha condiviso le sue opinioni nel suo articolo su Sportitalia riguardo alla gestione di Milan e Inter

"Con il titolo già in tasca, anche le critiche più ‘gentili’ nei confronti della dirigenza milanista sono sparite. I tifosi del Milan, al contrario, hanno lanciato una petizione per esprimere il loro dissenso nei confronti dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, raccogliendo oltre 20mila firme in poco più di due giorni".

"Nel club rossonero sembra che sia diventata una fastidiosa consuetudine accogliere la primavera con continui “rumori” riguardanti possibili cambiamenti e rinnovamenti, sia nella gestione che, di conseguenza, nell'area tecnica. Al contrario, nell’ambiente nerazzurro, il team dirigenziale (Marotta-Ausilio-Baccin) non è mai stato messo in discussione e riceve dalla proprietà il massimo supporto per continuare la propria gestione illuminata. Questo è il punto iniziale da cui derivano tutte le considerazioni successive, comprese quelle relative al calciomercato e all'influenza di agenti e intermediari, i quali hanno un'importanza molto maggiore rispetto a quella della rivale cittadina". Il tentativo di riportare il Milan alla normalità, iniziato circa un anno fa con l’assunzione di Igli Tare come Direttore Sportivo, si è scontrato con dinamiche più complesse che spesso hanno sollevato dubbi su chi fosse realmente dietro a questa o quella operazione di mercato effettuata dal Milan nelle ultime sessioni. "

Le parole di Braglia

In questa settimana, nonostante i risultati deludenti delle recenti partite, ilha attirato paradossalmente poca attenzione per quanto riguarda il gioco e molto di più per questioni extracalcistiche, con i malumori nei confronti della proprietàe dell'amministratoreche sono riemersi tra i tifosi del Diavolo, sia sui social che in altri contesti. Questo è uno dei temi trattati nel programma di Maracanà, andato in onda nel pomeriggio di venerdì su TMW Radio. Anche l'ex calciatoreha condiviso la sua opinione.

Van Basten contro le proprietà estere in Serie A: è dalla sua parte?

"Ad esempio, per l'Inter, la gestione è straniera, ma ci sono figure chiaramente riconoscibili che hanno una storia con il club e forniscono ai giocatori un senso di identità".

Che cosa ne pensa del Milan?

"Ha lasciato andare troppo in fretta. Secondo me, oltre alle qualità della squadra, il Milan ha investito notevolmente e dall'inizio dell'anno la squadra ha subito un declino, e anche Allegri ha le sue responsabilità".