Fernando Orsi, ex portiere, ha parlato del momento del Milan di Max Allegri

"Il mercato degli allenatori sta offrendo più occasioni rispetto a quello dei calciatori. È presente un ruolo significativo da coprire con la Nazionale, con i nomi di Allegri e Conte sul tavolo. Devo ammettere che non mi aspettavo una fase del genere dal Milan. Non saprei definire se si tratta di un vero e proprio crollo, ma nelle ultime 5 partite ha perso 3 volte, pareggiato una e vinto una. Non credevo che un allenatore come Allegri potesse affrontare una serie di risultati negativi così significativi".

Alla fine, chi avrà la meglio per la Champions?"Credo che alla fine il Milan ci riuscirà, in un modo o nell'altro. Anche la Juventus, dopo il pareggio con il Verona, ha rimesso in gioco tutto. Penso che alla fine resterà tutto nella stessa situazione. Non credo che Milan e Juventus possano commettere errori a sole tre domeniche dalla conclusione. Naturalmente, tutto è da vedere. Il loro destino dipende solo da loro e non da Como e Roma, che devono contare su eventuali passi falsi. Tuttavia, Como e Roma devono vincere tutte le loro partite".

Le parole di Capello

Riguardo alla lotta per la Champions,, ex allenatore del Milan, ha affermato alla Gazzetta dello Sport: "La competizione per la Champions League è molto appassionante e agguerrita. La Roma è in grande ripresa, fisicamente e mentalmente sta meglio di tutte. Mostra determinazione, voglia e qualità. E grazie a Malen ha trovato una spinta in più. E le altre? Il Milan è davanti, ma sta passando un momento difficile: non è in forma, e non offre lo stesso gioco di quando era più vicina all’Inter. Non ha continuato a mantenere lo stesso ritmo, determinazione e qualità. La Juventus ha recuperato bene con Spalletti, ma ora sembra mancare di un attaccante che ha dato vigore alla Roma, la quale sembra aver ritrovato la capacità di segnare. È pericolosa".

"Le partite di questo fine settimana? Il Milan potrebbe aver bisogno di affrontare una squadra che sa essere temibile: l’Atalanta gioca in attacco, ma recentemente ha mostrato alcune difficoltà in difesa. Il Lecce ha ritrovato la via del gol e dopo la vittoria contro il Pisa può avere uno spirito molto combattivo. Como e Roma hanno sfide decisamente più semplici in questo finale di stagione".