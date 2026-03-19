Mercato Milan, Affare sulla fascia destra? Il punto

La finestra estiva di mercato si avvicina sempre di più e per il Milan ci sarebbe un possibile colpo in arrivo

Dodo, un terzino destro brasiliano nato nel 1998, sta affrontando la sua quarta stagione con la Fiorentina, dove è diventato uno dei giocatori di spicco negli ultimi anni. Dopo questa stagione, il calciatore avrà ancora un anno di contratto con il club viola, e le trattative per il rinnovo sono già iniziate da un po’, anche se sono ancora lontane da una conclusione. C’è accordo sulla durata del nuovo contratto, fissato fino al 2030, ma non si è ancora trovata una sintesi riguardo alle cifre. Il giocatore richiede un compenso superiore ai 2 milioni di euro più eventuali bonus offerti dalla Fiorentina.

Di conseguenza, alcuni club stanno considerando di intervenire, approfittando della situazione in vista dell’estate prossima, quando il contratto scadrà e le negoziazioni per il rinnovo saranno bloccate, rendendo il costo del suo trasferimento molto allettante: circa 15 milioni di euro.

Si parla di un derby tra Milan e Inter. Entrambe le squadre hanno avviato un’indagine preliminare per accertare la situazione del brasiliano. Non si possono escludere anche possibili interessamenti di altre realtà sia nazionali che internazionali, come la Juventus, ad esempio.