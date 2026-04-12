Milan, L’analisi di Rabiot sul futuro della squadra

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Adrien Rabiot ha spiegato cosa sia accaduto e cosa aspetta il Milan d'ora in avanti

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e figura di riferimento nello spogliatoio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri sera nella zona mista dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro l’Udinese a San Siro. Ecco un estratto delle sue parole ai microfoni di Sport Mediaset.

Qual è la tua opinione su questa sconfitta?

“Abbiamo mostrato disordine in campo e ci è mancata la determinazione per segnare e raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ci possono essere momenti difficili durante la stagione, ma dobbiamo rimanere uniti e lavorare intensamente in questa settimana per tornare a vincere dalla prossima domenica. “

Pensi che la sconfitta contro la Lazio vi abbia affaticato sul piano mentale? Sembra che vi manchi la grinta. . .

“Non so se il ko contro la Lazio sia stato il motivo, ma è evidente che stiamo attraversando un periodo complicato: durante la stagione ci sono fasi così e dobbiamo affrontarle nel migliore dei modi, mantenendo la lucidità e la calma. È fondamentale restare uniti e concentrare subito le nostre energie sul Verona: siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo e dobbiamo tenerlo presente. Dobbiamo cambiare marcia subito: in questa settimana analizzeremo senza dubbio gli errori commessi e poi dobbiamo focalizzarci su ciò che ci aspetta, poiché questo finale di stagione è cruciale per noi. “