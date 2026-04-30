Marco Guidi, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo a Mario Gila al Milan

Le cifre per lo spagnolo

Un rientro per Giugno

"Ci sono già stati progressi con Gila e il suo procuratore. In un momento opportuno, dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio, ci sarà anche il primo contatto formale con la Lazio. La negoziazione per portare il difensore spagnolo a Milanello non si presenta semplice. Il Milan cercherà di superare la forte concorrenza, in particolare da Juventus e Napoli, e anche dall’Inter. Da via Aldo Rossi arriva un messaggio chiaro: no a rilanci che potrebbero far aumentare il costo dell'ex Real Madrid, ma l'intento è di fare il possibile per fargli indossare la maglia rossonera"."È pronto un contratto di quattro anni, con un anno opzionale, che inizierà con un compenso di 3 milioni più bonus, e si incrementerà ogni anno come parte fissa. Il Milan potrà beneficiare del Decreto Crescita attualmente attivo per Gila (che è in Italia dal 2022), il che significa un risparmio fiscale: un piccolo vantaggio, anche se non decisivo se Lotito, come previsto, avrà una valutazione molto alta. Per chiarire, superiore ai 30 milioni. Il contratto dello spagnolo scadrà il 30 giugno 2027, ma il solo anno rimanente di impegno all'inizio della prossima stagione non convincerà il presidente della Lazio a svendere: la sua storia parla chiaro. Sarà necessario un abile “gioco di negoziazione” da parte dell’ad Furlani. Nel frattempo, Tare ha già iniziato a lavorare con il difensore che lui stesso ha portato nella capitale, riservando al Real il 50% della rivendita. Un ulteriore motivo per cui Lotito non ha intenzione di offrire un prezzo di favore né accettare attualmente una contropartita tecnica".Non ci sono ancora scelte conclusive riguardo al destino diin quantonon ha ufficialmente fatto sapere alse intende esercitare l'opzione di riscatto per il centrocampista americano. Tuttavia, è vero che ci si aspetta chetorni al. I rossoneri valuteranno successivamente le proposte che arriveranno per lui e per Fofana. Musah è comunque in procinto di partire.