Milan, Retroscena clamoroso su un big dell’attacco!

Secondo Sabatini nell'ultimo periodo di mercato c'è stato un giocatore in procinto di lasciare il Milan anche all'ultimo

I retroscena del mercato sono tipici di questi periodi. Con la sessione chiusa alcuni lasciano trapelare dei retroscena su possibili addio o acquisti non concretizzati. A tal proposito Sandro Sabatini ha rilasciato una di queste indiscrezioni sull’ultimo mercato del Milan.

Il giocatore in questione è Nkunku. Secondo il giornalista, il francese si trovava sul mercato per Ibrahmovic e Furlani. “Doveva andare via ma Allegri e Tare hanno detto di no, soprattutto l’allenatore”. Questo è quanto detto sul suo canale Youtube.

In sostanza Allegri e Tare hanno messo un veto su Nkunku e questa mossa si è rivelata decisiva dal momento che proprio contro il Bologna ci ha pensato il francese a procurarsi il calcio di rigore e poi a sbloccare la partita.