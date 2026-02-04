Milan, Nkunku la sblocca su rigore: la prestazione

Probabilmente gli scettici so ancora tanti, ma ieri sera Christopher Nkunku ha dimostrato di saper stare nel Milan dopo tutti questi mesi. I dubbi legati al giocatore sono di natura fisica e forse anche qualitativa dal momento che nei primi tempi il francese sembrava non azzeccarne davvero una. Adesso però la musica sembra stia cambiando piano piano.
4 reti in campionato per lui e 2 assist. Numeri che crescono a suo favore e che testimoniano una cosa sicura: Allegri ha una validissima seconda linea che all’occorrenza può sbloccare questo tipo di partite per niente semplici. Aldilà del rigore battuto molto bene spiazzando Ravaglia, Nkunku ha portato a casa un’intera prestazione positiva fatta di inserimenti (come quello che ha portato il rigore), passaggi chiave e tiri pericolosi.
Ovviamente non può essere considerato titolare proprio perché i presupposti devono ancora essere verificati del tutto. In questo momento però la scena è sua e Allegri molto di poter contare su di lui che sia schierato come unica punta oppure anche accanto ad un altro attaccante.