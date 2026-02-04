Milan, Nkunku la sblocca su rigore: la prestazione

Il francese continua ad andare a segno: contro il Bologna ha sbloccato la partita da calcio piazzato aprendo le danze per la vittoria

Probabilmente gli scettici so ancora tanti, ma ieri sera Christopher Nkunku ha dimostrato di saper stare nel Milan dopo tutti questi mesi. I dubbi legati al giocatore sono di natura fisica e forse anche qualitativa dal momento che nei primi tempi il francese sembrava non azzeccarne davvero una. Adesso però la musica sembra stia cambiando piano piano.

4 reti in campionato per lui e 2 assist. Numeri che crescono a suo favore e che testimoniano una cosa sicura: Allegri ha una validissima seconda linea che all’occorrenza può sbloccare questo tipo di partite per niente semplici. Aldilà del rigore battuto molto bene spiazzando Ravaglia, Nkunku ha portato a casa un’intera prestazione positiva fatta di inserimenti (come quello che ha portato il rigore), passaggi chiave e tiri pericolosi.

Ovviamente non può essere considerato titolare proprio perché i presupposti devono ancora essere verificati del tutto. In questo momento però la scena è sua e Allegri molto di poter contare su di lui che sia schierato come unica punta oppure anche accanto ad un altro attaccante.