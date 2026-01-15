Verso Como-Milan | Precedenti storici a confronto: i dati

Questa sera si affronteranno Como e Milan al Sinigaglia per il recupero di campionato: ecco alcune curiosità sulla gara

In preparazione per la partita di questa sera tra Como e Milan, il sito web della Lega Calcio Serie A presenta queste informazioni relative alle due squadre: “Le partite ufficiali tra le due formazioni a Como sono state 17. Le vittorie del Como sono 3 (l’ultima per 1-0 nella Serie B 1982/83). I pareggi sono 5 (l’ultimo fornisce un punteggio di 1-1 nella Serie A 1988/89) e le affermazioni del Milan sono 9 (l’ultima per un punteggio di 1-2 nella Serie A 2024/25).

Il risultato di 1-2 risulta essere il più comune negli incontri fra Como e Milan. 4 di queste 9 vittorie del Milan sono avvenute con questo stesso punteggio. Il primo titolo di campione d’Italia per il Milan sotto la presidenza di Berlusconi è stato conquistato proprio a Como, nell’ultima giornata della stagione 1987/88 (15 maggio 1988, partita terminata 1-1 con reti di Virdis al 2’ e Giunta al 46’)”.

Ecco che ci prepariamo a vivere un match pieno di emozioni che svelerà la posizione del Milan i relazione alla lotta scudetto