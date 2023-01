Milan, Stefano Pioli e Didier Deschamps a confronto

E non dimentichiamoci della qualità di Ante Rebic a cui manca solo un po’ di continuità per spiccare il volo. Pioli lo stima molto ed ha fiducia in lui. Ma non deve fermarsi qui. Il suo percorso di crescita non è terminato. E poi c’è il tema esuberi sul banco di Maldini e Massara. Diversi giocatori potranno salutare Milano a giugno. Oltre a Tatarusanu e Mirante che lasceranno il posto a Marco Sportiello in arriva a parametro zero dall’Atalanta, ci sono diverse situazioni in bilico. I nomi più caldi in Via Aldo Rossi sono al momento quelli dello statunitense Sergino Dest (da capire se la dirigenza rossonera intenderà riscattarlo dal Barcellona o meno), di Aster Vranckx (con il riscatto fissato a 12 milioni), Yacine Adli, poi appunto il croato Ante Rebic -ex Eintracht Francoforte- ed infine Junior Messias. Per Bakayoko il destino è ormai segnato.