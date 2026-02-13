Pisa-Milan | Allegri: “Stasera non sarà….” Le parole

Il tecnico del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni nella fase pre partita con il Pisa: ecco le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista a DAZN prima dell’incontro tra Pisa e Milan. Ecco tutte le sue parole:

Volete affrontare il derby con un distacco di 5 punti?

“Credo che non ci sia molto da fare in questo senso. È fondamentale fare il massimo di punti possibile, soprattutto per il nostro obiettivo che è qualificarsi per la Champions. Dobbiamo osservare anche l’Inter, che ha collezionato una serie incredibile di vittorie. In 24 incontri, penso abbia ottenuto 19 vittorie, 4 pareggi e un’unica sconfitta. Si tratta di una squadra che sta progredendo rapidamente. Noi dobbiamo mantenere foco sui nostri obiettivi. Questa sera affronteremo una sfida ardua, il Pisa ha sempre lottato. Hanno un nuovo allenatore e questo sarà uno stimolo per tutti. Dobbiamo scendere in campo con grande serietà e rispetto”.

Cosa serve oggi?

“È necessario esprimersi al meglio dal punto di vista tecnico, con un’ottima precisione nei passaggi, dato che loro sono una squadra fisica che si fa sentire. Dobbiamo essere abili negli spazi. Inoltre, dovremo difendere in modo efficace sui cross, poiché hanno giocatori che occupano bene l’area. A Verona, hanno avuto una situazione favorevole nei minuti finali, quindi le partite devono essere vinte sul campo, è l’unica cosa che conta”.

Pulisic, Leao e Fullkrug in panchina… Nkunku e Loftus offrono più certezze?

“Se sono in una condizione migliore e offrono maggiori garanzie, lo scopriremo dopo il match (ride, ndr). Leao sta decisamente meglio; sono stato incerto fino all’ultimo se farlo giocare o meno. Pulisic ha sostenuto un allenamento ieri e avrà probabilmente 15-20 minuti di gioco. Fullkrug è in forma, c’è anche Jashari… Abbiamo una panchina valida, fino a questo momento coloro che sono subentrati hanno sempre fatto bene”.