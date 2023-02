Stagione finita per Hateboer: l’olandese non ci sarà a San Siro

Partita impeccabile degli uomini di Gian Piero Gasperini reduci dalla vittoria in casa della Lazio sabato sera. All'andata invece gli uomini di Maurizio Sarri furono protagonisti di una bella prova al Gewiss Stadium dove la Dea invece fa più fatica quest'anno a vincere. I biancocelesti continuano a lottare contro questo tabù all'Olimpico che sembra quasi impossibile da sfatare. L'ultima vittoria della Lazio in casa in campionato contro l'Atalanta infatti risale al lontano 2017 grazie ai due gol in rimonta che portarono la firma di Milinkovic-Savic e Immobile. La partita finì per 2-1. Da lì in poi sono risultati negativi per i biancocelesti.