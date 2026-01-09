Milan, Il giudice sportivo ha deciso: squalifica pesante in difesa!

In vista del prossimo turno di Serie A, il giudice sportivo ha ufficializzato le squalifiche dei giocatori: il Milan perde un centrale

Inizialmente nessuno lo aveva visto ma questa mattina è stato reso noto. Nel finale teso di ieri tra Milan e Genoa, quando il Grifone ha sbagliato il rigore della vittoria sull’1-1 a tempo scaduto. L’arbitro Mariani ha estratto un cartellino giallo anche per Fikayo Tomori. Questo cartellino è molto grave per il difensore inglese del Milan, poiché era già in diffida e dunque sarà obbligato a saltare la sfida con la Fiorentina.

La conferma della squalifica è stata comunicata dal Giudice Sportivo tramite un annuncio questo pomeriggio. “TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): per aver contestato le decisioni degli ufficiali; già in diffida (Quinta ammonizione)”.</em> Il numero 23 ha ricevuto il giallo a causa delle sue proteste in seguito all’assegnazione del rigore, insieme a Maignan (che ha subito anche una multa di 1. 500 euro in quanto capitano) e Pavlovic: tutti e tre ammoniti per lo stesso episodio”.

Ecco gli altri squalificati per il prossimo turno:

– Mattia Zaccagni (Lazio)

– Cesare Casadei (Torino)

– Bryan Cristante (Roma)

– Fikayo Tomori (Milan)