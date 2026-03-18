Milan, Pellegatti: “Squadra senza energia…” Le parole

Carlo Pellegatti ha commentato il momento del Milan in relazione alla scorsa partita contro la Lazio all'Olimpico

Carlo Pellegatti ha espresso le sue opinioni sulla partita tra Lazio e Milan nel suo canale YouTube. Ecco cosa ha detto:

“Sono estremamente deluso, mi dispiace molto. Osservare una squadra così motivata, con il giusto atteggiamento, e avere un’opportunità così allettante è frustrante. L’Inter ha pareggiato ed è circondata da controversie e incertezze; tu hai l’opportunità di seminare ulteriore insicurezza nei loro ranghi, di distaccarti da chi ti segue e affronti un match che sembrava coinvolgere una Lazio a confronto con l’Inter e il Milan in una posizione di mezzo classifica. È esattamente il contrario di quanto indica la classifica attuale. Un Milan che sembrava senza energia, lento e privo di idee, ha affrontato una Lazio che lo ha attaccato, rimanendo ben schiacciata in difesa per ripartire rapidamente. Il Milan è apparso più privo di spirito che di strategia. I giocatori sembravano disorientati, come se fosse la loro prima esperienza in campo; il primo tempo ha mostrato un gioco inaspettato. Ora dobbiamo riflettere su quanto accaduto, dopo questa sconfitta che ha impattato sul morale, dobbiamo fare una retrospettiva. “