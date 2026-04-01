Milan, La squadra rientra alla base: i rientri dalla nazionale

Il campionato torna a farsi sentire: il Milan tornerà in campo contro il Napoli e Allegri attende i rientri dalle nazionali

Il Milan riprende le attività oggi pomeriggio: è iniziato da poco l’allenamento a Milanello, il primo di una serie che condurrà al grande incontro di Pasquetta che i rossoneri disputeranno alle 20. 45 allo stadio “Maradona” contro il Napoli. I giocatori rossoneri sono al lavoro sotto la guida di Allegri e del suo staff, con i primi Nazionali che sono tornati alla base.

Tra i rientri a Carnago si segnalano quelli di Mike Maignan e Fikayo Tomori, entrambi scesi in campo solo una volta durante questa pausa con le rispettive Nazionali di Francia e Inghilterra. Oggi a Milanello si rivede anche Rafael Leao: il portoghese, dopo aver consultato un esperto internazionale, ha proseguito il suo recupero nel suo Paese d’origine, secondo l’accordo con il club, ed è ora tornato a Milano. Nelle prossime ore si saprà come Allegri e il suo staff hanno deciso di organizzare il gruppo in questo primo allenamento. Domani arriveranno altri Nazionali. I tre nuovi arrivi si uniscono ai giocatori che sono rimasti a Milanello durante questa pausa: Terracciano, Torriani, Pittarella, Fofana, Ricci, Füllkrug, Gimenez e Nkunku.