Milan, Parla Marinozzi: “La squadra può sfruttare il riposo…”

La prossima gara del Milan sarà il 13 Febbraio contro il Pisa dal momento che il turno con il Como verrà recuperato in seguito

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente a Bologna martedì scorso, guadagnando tre punti fondamentali che hanno ampliato il distacco di 7 punti sulla Roma, che si trova al quinto posto. Ora i rossoneri si trovano in una lunga pausa fino alla prossima sfida di campionato, che si terrà venerdì 13 Febbraio contro il Pisa. Nel frattempo, sul suo canale YouTube, il telecronista Andrea Marinozzi ha commentato l’incontro di Dall’Ara.

Le dichiarazioni di Marinozzi riguardo a questo periodo per il Milan, mentre attendono la prossima partita di campionato: “Il Milan ha ora l’opportunità di recuperare i giocatori infortunati e allenarsi in modo sereno: il prossimo incontro si giocherà il 13 febbraio contro il Pisa. Potranno riprendersi, riposarsi e gestire le energie: questo può rivelarsi un buon vantaggio. Allegri, ovviamente, non si esprime né a favore né contro un eventuale vantaggio: è giusto, poiché un lungo periodo di riposo non è affatto scontato. Tuttavia, c’è la possibilità di recuperare gli infortunati e avere più atleti disponibili”.