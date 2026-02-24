Milan, Modric carica la squadra in vista di Cremona

Che si tratti di una vittoria o di una sconfitta, come accaduto questo fine settimana, l’atteggiamento di Luka Modric sui suoi profili social rimane invariato: il campione croato dedica sempre un tempo supplementare rispetto al consueto per condividere le sue riflessioni dopo le partite.
Oggi ha fatto lo stesso riguardo alla sconfitta subita dal Milan a San Siro contro il Parma nel pomeriggio di domenica, un incontro che ha praticamente ristretto le già esigue possibilità di vincere il campionato per il Diavolo.
Sul suo account Instagram, Luka Modric ha condiviso il seguente messaggio, sempre accompagnato da emoji a forma di cuore rossonero: “Non è il risultato desiderato, ma andiamo avanti! 12 finali da affrontare fino alla fine! Forza Milan”. Oggi la squadra riprende gli allenamenti a Milanello in preparazione del prossimo match contro la Cremonese, in programma domenica alle 12. 30.