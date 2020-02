Sprazzi di gioco e d’Europa: l’analisi post Milan-Torino

L’analisi post Milan-Torino

MILANO – Serviva vincere e la vittoria è arrivata. Basterebbe questa semplice – ma chiara – affermazione per commentare la sfida tra Milan e Torino, giocata ieri sera a San Siro e terminata 1 a 0 in favore dei rossoneri, grazie al goal di Rebic al 25esimo.

FATTORE STANCHEZZA – Il Milan si è presentato al Monday Night della 24esima giornata di Serie A dopo aver affrontato, nella settimana precedente, Inter in campionato (KO per 4 a 2) e Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia (1 a 1 a San Siro); terza gara in nove giorni, dunque, per i rossoneri, con la stanchezza che, alla lunga, si è fatta sentire. Buon per Ibra e compagni è stato il goal del solito Rebic nel primo tempo, che ha spalancato le porte ad una gestione abbastanza tranquilla del match, con il Torino incapace di creare alcun pericolo dalle parti di Gigio Donnarumma.

SPRAZZI DI GIOCO – Dal punto di vista del gioco c’è stato un passo indietro rispetto al primo tempo del derby e alla gara con la Juventus, ma, come già anticipato, il fattore stanchezza è stato sotto questo aspetto determinante, al quale va assunta l’assenza di Chalanoglu per infortunio sostituito, senza i risultati tecnici sperati, da Paquetà. Manovra lenta e meno fluida del solita, costellata una serie di errori tecnici: il Milan, soprattutto nel secondo tempo, ha faticato a imporre il proprio gioco e a chiudere la pratica granata, con Ibrahimovic e Castillejo che hanno sbagliato clamorosamente il raddoppio.

SPRAZZI D’EUROPA – Sta di fatto che i tre punti sono arrivati, così come è stato agguantato il sesto posto in classifica, l’ultimo utile per accedere all’Europa League. È fondamentale, infatti, che il Milan metta i piedi in Europa, per poi guardare più in alto: la Roma è a -4 (il quinto posto garantirebbe l’Europa Legaue senza preliminari. CLICCA QUI>Intanto, ecco chi è stato il preggiore in campo: siete d’accordo?