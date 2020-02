Milan-Torino, il peggiore in campo: Paquetà spreca la chance

Milan-Torino, il peggiore in campo è Paquetà

MILANO – Il peggiore in campo di Milan-Torino fra i rossoneri è Lucas Paquetà. Il brasiliano, schierato al posto dell’infortunato Calhanoglu nel ruolo di trequartista, ha, di fatto, sprecato l’occasione concessagli da Pioli. La sua gara è stata certamente buona dal punto di vista dell’atteggiamento, ma ha toppato dal punto di vista tecnico: troppi errori per uno delle sue qualità. Gli sevre fiducia: così come è stata data a Castillejo e Rebic, forse anche a Lucas va dato il tempo di ritrovarsi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live