SportMediaset – Nessun passo avanti per il rinnovo di Calhanoglu

MILANO – Il 30 giugno 2021 scadrà il contratto di Hakan Calhanoglu. Al momento però, secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci sarebbero passi avanti sul rinnovo con i rossoneri. Il suo agente vorrebbe per il suo assistito un contratto da 6,5 milioni a stagione: quattro milioni di più rispetto agli attuali 2,5. Il club di via Aldo Rossi, invece, non vorrebbe andare oltre ai 5 milioni stagioni, bonus compresi. La volontà del turco è quella di rimanere in rossonero nonostante i tanti club come Manchester United e Napoli, su suggerimento di Gattuso, suo ex allenatore.