Milan, Leao non stacca la spina e guarda alla Roma!

Il portoghese non ha approfittato del riposo concesso da Max Allegri e oggi era al campo per prepararsi al meglio

Massimiliano Allegri, sfruttando il lungo intervallo tra la vittoria ottenuta a San Siro contro il Lecce e la prossima partita che i rossoneri affronteranno domenica sera all’Olimpico contro la Roma, ha concesso alla sua squadra due giorni di riposo ieri e oggi.

Questo permette di riprendere le forze dopo un avvio di 2026 molto impegnativo e di prepararsi in modo adeguato per le tre trasferte in programma, che includono anche due incontri di grande importanza. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina.

Tuttavia, oggi, oltre ai giocatori infortunati che stanno seguendo il loro processo di recupero, a Milanello si è presentato anche Rafael Leao, nonostante fosse previsto un giorno di riposo. L’unico tra i calciatori non infortunati a recarsi al centro sportivo di Carnago di propria iniziativa. È importante notare che, come sottolinea Allegri da tempo, Leao non è ancora tornato alla sua miglior forma dopo i vari infortuni di quest’anno: in questo contesto, si può interpretare la sua presenza a Milanello oggi, anche se non era programmata.