Milan News – Annuncio da brividi: “Già scelto il sostituto di Fonseca!”

Come vi abbiamo già ampiamente raccontato in queste ore, la partita contro il Verona sarà fondamentale per il futuro di Fonseca al Milan e le ultime news lo confermano. Il tecnico rossonero - messo alle strette da uno spogliatoio non proprio amico e una contestazione che monta - avrebbe a disposizione solo un risultato per tenersi stretto la panchina del Diavolo: la vittoria.