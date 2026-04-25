Nell’estate, il Milan agirà intensamente nel mercato dei trasferimenti per riuscire a fornire a Massimiliano Allegri una squadra solida, capace di competere su vari fronti, sia nazionali che internazionali. Per tale ragione, la dirigenza rossonera avrebbe già iniziato a esplorare opportunità per non farsi trovare impreparata, dando il via a una vera e propria trasformazione interna con un fine preciso: tornare a vincere.

Il primo elemento da inserire è sicuramente un attaccante, e riguardo a questo aspetto arrivano notizie molto significative che sicuramente saranno gradite a Massimiliano Allegri. Oggi in prima pagina, La Gazzetta dello Sport ha riportato il titolo “Sorloth, sì al Milan”, confermando non solo il rinnovato interesse del club rossonero per il calciatore, ma anche il gradimento dello stesso attaccante norvegese verso questa destinazione. Ciò che manca è l'accordo con l'Atletico Madrid che non si priverà del suo attaccante così facilmente. Attualmente è fuori per un contusione ma il suo cartellino vale ben 21 milioni di euro e i madrileni vorranno sicuramente incassare il doppio. Del resto Sorloth è a quota 17 goal in stagione (6 in UCL, 10 in campionato e 1 in Supercoppa)