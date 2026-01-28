Mercato Milan, Moretto e Romano sono sicuri sul possibile colpo

Il Milan continua a muoversi sul mercato lasciando sottointeso un possibile colpo last minute: l'analisi di Moretto e Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, in un filmato con Matteo Moretto sul suo canale YouTube, ha fornito aggiornamenti riguardo l’interesse del Milan per Nathan Aké, difensore del Manchester City.

Moretto: “Questo è un nome che il Milan ha tenuto d’occhio fin dall’inizio di gennaio, essendo consapevole che si tratta di un affare abbastanza complesso dal punto di vista economico. Tuttavia, nella fase finale di questo mercato, questa operazione potrebbe trasformarsi in un’opportunità. Dopo la partita di Champions di questa sera con il City, ci saranno sicuramente nuovi incontri, sarà importante capire anche cosa ne pensa Guardiola. Giovedì, il City si riunirà anche internamente per decidere quale direzione intraprendere riguardo Aké. Comunque, ribadisco che il Milan sta osservando la situazione, cercando di capire e valutare i costi dell’affare per determinare se sia effettivamente realizzabile o meno”.

Romano: “Ritengo ci siano due aspetti da considerare riguardo Aké. Uno riguarda il City: bisognerà vedere se il club sarà disposto a lasciarlo andare, considerando che gli infortuni di Ruben Dias e Gvardiol non facilitano le cose. Dall’altro lato c’è la questione legata al Mondiale: Aké, come molti altri calciatori, desidera maggior tempo di gioco. Ronald Koeman, allenatore dell’Olanda, ha recentemente fatto notare pubblicamente ai suoi giocatori che chi ambisce a partecipare al Mondiale deve avere minuti in campo, e attualmente Aké non sta giocando molto. Quindi, anche questa spinta da parte di Koeman, sia pubblicamente che privatamente, può influire. Poi passeremo al City per vedere come evolverà questa situazione”.

Moretto: “Ho sentito dire che Aké sarebbe anche pronto a fare un sacrificio economico per accettare un progetto che gli possa garantire più continuità nel rendimento. Pertanto, attendiamo di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”.