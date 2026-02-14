Milan, Hiljemark: “Ci sono aspetti positivi…”

L'allenatore del Pisa si è ritenuto molto soddisfatto della gara svolta contro il Milan di Massimiliano Allegri

Il commento di Oscar Hiljemark

Quanto dispiacere c’è?

“È complicato, ma credo sia importante concentrarsi sui dettagli. Devo anche osservare la mentalità collettiva, e strategicamente abbiamo disputato una gara eccellente. Ho commesso tre errori, abbiamo concesso un rigore e un gol, e queste sono le ripercussioni contro le squadre forti. Ci sono numerosi aspetti positivi, e dobbiamo continuare a lavorare su questo gruppo”.

Mentalmente come si può ricominciare?

“È complicato, ma ho molta energia, anche perché sono giunto qui con il fine di mantenere questa squadra in salute. Domani dobbiamo alzarci con un atteggiamento ottimista e affrontare le nostre partite”.

In vista del derby contro la Fiorentina

“Devo prendere le decisioni che considero più vantaggiose per il team. Sarà un match importante per noi e per i nostri sostenitori. Voglio portare a casa la vittoria, altrimenti non ha senso andare a Firenze. È un incontro carico di ambizioni, ma da domani dobbiamo concentrarci su come ottenere il risultato migliore”.