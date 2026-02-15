Mercato Milan, Sogno proibito in attacco? Il punto

Il mercato del Milan non dorme mai e Niccolò Ceccarini analizza un possibile colpo per i rossoneri nel prossimo futuro

Niccolò Ceccarini, responsabile di TMW, ha condiviso le sue opinioni nel suo articolo riguardante il mercato dei trasferimenti del Milan: “Prima di concentrarsi sulla prossima Champions, il club ha in mente una strategia estiva chiara, finalizzata all’acquisto di un grande attaccante. Il Milan sta già progettando per il futuro e uno degli aspetti principali è il potenziamento dell’attacco”.

“Già a gennaio si era pensato di anticipare un acquisto, ma l’affare Mateta non si è concretizzato a causa di infortuni che hanno colpito l’attaccante del Crystal Palace. Il Milan desidera ampliare significativamente le sue opzioni e ha già in mente diverse possibilità. Iniziamo con il sogno rappresentato da Lewandowski. Il calciatore polacco dovrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione”.

“Dovrà prendere una decisione riguardo al suo futuro. Se dovesse lasciare i blaugrana, si presenterebbe un’ottima opportunità a costo zero. Attualmente, il Milan non è in una posizione privilegiata, ma rimane in attesa di segnale da parte del giocatore. Su Lewandowski sono interessati anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e una squadra araba. “