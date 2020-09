SOCIAL – “Ibrahimovic ti vuoi trasferire? Stanno assumendo”: la trovata dello Shamrock tutta da ridere

MILANO – La pagina Instagram “TicketLendIreland” ha da poco pubblicato alcune immagini del Tallaght Stadium di Dublino, che questa sera ospiterà la partita tra Shamrock e Milan. La squadra irlandese, grazie alla collaborazione con uno dei propri sponsor, ha affisso degli striscioni ironicamente provocatori sia per noi italiani per Ibrahimovic. Quello riferito allo svedese recita: “Zlatan vuoi un trasferimento? Stanno assumendo“, mentre gli altri due riportano: “Mettiamo l’ananas sulla nostra pizza” e “Tornate a casa dalle vostre macchine sexy“. Una simpatica iniziativa che farà parlare. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra pesante notizia di mercato in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso: prossimi giorni decisivi, ecco cosa potrebbe succedere! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA