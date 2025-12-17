Simone: “Di questo Milan il mio preferito è Rafael Leao”

Marco Simone è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Rafael Leao e di Luka Modric

Marco Simone ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a Rafael Leao e a Luka Modric:

“Se mi piace Leao? Nel Milan attuale è il mio preferito. Intendiamoci, ci sono pure altri grandi giocatori come Maignan o Pulisic e Modric merita un discorso a parte che va oltre al campo. Ma Leao ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona. Secondo me riuscirà ad arrivare a una completezza prima o poi e a essere ancora più forte.

Modric? Si nota che gioca ancora con l’entusiasmo di quando era un signor nessuno. Non è banale, ha vinto tutto col Real, è un super campione, ma lo vedi che ha la passione genuina. Un po’ come era Gattuso ai miei tempi: i tifosi lo percepiscono e lo amano”.