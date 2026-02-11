Milan, Shevchenko: “Mi voleva la Roma ma…” Le parole

L'ex attaccante del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato alcuni dettgali sulla sua carriera calcistica

Ospite del programma di Amazon Prime Video “FENOMENI” insieme all’ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan, che tra il 1999 e il 2006 ha conseguito ogni trofeo possibile, inclusa una volta il Pallone d’Oro. Ecco alcuni passaggi del suo intervento.

Qualcun altro ti ha cercato dopo il Chelsea?

“La squadra interessata a me era la Roma. Mi aveva contattato ai tempi di Spalletti in panchina. È sempre stato un gentiluomo. Mi ha telefonato e abbiamo discusso su diversi argomenti. Ho riflettuto a lungo, specialmente per il legame che si era instaurato con lui. Abbiamo affrontato tanti temi, ma dopo alcuni giorni mi ha richiamato Berlusconi per riportarmi al Milan. “