Milan, Shevchenko: “Mi voleva la Roma ma…” Le parole

Ospite del programma di Amazon Prime Video “FENOMENI” insieme all’ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan, che tra il 1999 e il 2006 ha conseguito ogni trofeo possibile, inclusa una volta il Pallone d’Oro. Ecco alcuni passaggi del suo intervento.
Qualcun altro ti ha cercato dopo il Chelsea?
“La squadra interessata a me era la Roma. Mi aveva contattato ai tempi di Spalletti in panchina. È sempre stato un gentiluomo. Mi ha telefonato e abbiamo discusso su diversi argomenti. Ho riflettuto a lungo, specialmente per il legame che si era instaurato con lui. Abbiamo affrontato tanti temi, ma dopo alcuni giorni mi ha richiamato Berlusconi per riportarmi al Milan. “