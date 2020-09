Shamrock-Milan, statistiche e curiosità dallo 0-2 di Dublino

Shamrock-Milan, statistiche e curiosità

MILANO – (fonte: acmilan.com) Una vittoria convincente, per nulla scontata nonostante il divario tecnico tra le due squadre. Il successo del Milan sullo Shamrock Rovers, conferma in pieno i progressi fatti dalla squadra di Mister Pioli nel finale dello scorso campionato. Un 2-0 secco quello del Tallaght Stadium con le firme di Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu. E sono proprio loro, i protagonisti degli 8 numeri post-partita. Leggiamoli:

1- Il Milan è imbattuto nelle tre sfide in competizioni europee contro squadre irlandesi (2V, 1N).

2- Il Milan è imbattuto da 14 partite in tutte le competizioni (10V, 4N), la striscia positiva più lunga da quella registrata nel novembre 2008 con Carlo Ancelotti in panchina (16).

3- Il Milan ha ottenuto un clean sheet in tutte le cinque partite disputate nei preliminari di Europa League (5V, 12-0 come risultato aggregato).

4- Il Milan ha trovato il gol in competizioni europee per l’ottava partita consecutiva, la serie migliore da quella registrata nel 2008/09 tra Coppa Uefa e Champions League (nove).

5- Zlatan Ibrahimović ha trovato il gol in Europa con la maglia del Milan 3137 giorni dopo l’ultima volta, il 15 febbraio 2012 contro l’Arsenal in Champions League. Lo svedese ha realizzato 10 gol in competizioni europee con la maglia del Milan.

6- Hakan Çalhanoğlu ha preso parte a 12 gol nelle ultime sette partite ufficiali con il Milan in tutte le competizioni (cinque gol, sette assist). Il turco, inoltre, ha sia segnato che fornito un assist in quattro delle ultime sette partite disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

7- Quello di Ibrahimović è stato il primo gol realizzato dal Milan in Irlanda, che diventa così il 33° Paese europeo diverso in cui i rossoneri hanno trovato almeno una rete in competizioni europee.

8- Primo assist per Alexis Saelemaekers con la maglia del Milan.