Milan, uno sguardo alla Lazio. Dopo la Supercoppa appuntamento a Roma

Momento di confusione in cui serve un reset agli uomini di Sarri. Crisi passeggera o problema strutturale? La squadra è in cerca di identità e deve scavarsi dentro per capire qual è il vero problema. Prima del Milan, tuttavia la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Sassuolo domenica alle 12.30 e poi in Coppa Italia contro il Bologna la prossima settimana. Il Milan è la squadra contro la quale i biancocelesti hanno disputato il maggior numero di gare ufficiali (tra Serie A e B, Supercoppa e Coppa Italia). Sono decenni che le due squadre si trovano faccia a faccia regalando sempre grande spettacolo. Per andare indietro con il tempo ricordiamo in particolar modo alcune delle partite più significative.