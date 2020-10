Milan-Roma, le probabili formazioni [in aggiornamento]

Milan-Roma, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Roma, sfida valida per la quinta giornata di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 a San Siro.

Qui Milan, le ultime

La notizia più importante per Stefano Pioli dopo la rifinitura di ieri è il completo recupero di Hakan Calhanoglu; il turco, che aveva dato forfait contro il Celtic per un problema alla caviglia, sarà molto probabilmente titolare nel 4-2-3-1 rossonero con ai suoi lati, sulla trequarti, Saelemaekers e Rafael Leao. 11, dunque, confermatissimo: solita difesa, solito centrocampo, solo totem lì davanti. Panchina per Brahim Diaz e Tonali, non recupera Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Qui Roma, le ultime

Se Pioli ritrova Calhanoglu, Paulo Fonseca riabbraccia Gianluca Mancini, ma, contestualmente, non recupera Smalling; l’ex difensore dell’Atalanta agirà al centro della difesa a 3 giallorossa assieme a Ibanez e Kumbulla. Veretout e Pellegrini i due mediani, con Karsdorp (favorito su Peres) e Spinazzola sulle fasce. Tridente esperto con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca