Serie A, le probabili formazioni di Milan-Spezia [in aggiornamento]

Le probabili formazioni di Milan-Spezia

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Spezia, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 18 a San Siro.

Qui Milan, le ultime

Stefano Pioli, dopo la maratona di giovedì contro il Rio Ave, darà spazio ad un ampio turnover. In campo dal primo minuto ci saranno Tonali al fianco di uno tra Bennacer o Krunic, Brahim Diaz, Salemaekers e Rafael Leao sulla trequarti a supporto di Colombo punta centrale. Solo la difesa resterà intatta, con Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez davanti a capitan Donnarumma. Se così fosse, la formazione titolare del Milan sarebbe giovanissima.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Bennacer (Krunic), Tonali; Diaz, Saelemaekers, Leao; Colombo. All.: Pioli.

Qui Spezia, le ultime

Italiano, dopo la prima storica vittoria in Serie A conquistata mercoledì in casa dell’Udinese, cercherà di far bene anche a San Siro. Per riuscirci si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Rafael dopo il forfait di Zoet, con Ferrer, Erlic, Chabot e Ramos in difesa. Ricci e Maggiore confermatissimi a centrocampo, rientro per capitan Bartolomei al posto dell’infortunato Deiola. Davanti tridente con bomber Galabinov supportato da Verde e da uno tra Gyasi e Farias.

Spezia (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.