Serie A, le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A.

Redazione Il Milanista

MILANO - Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 12:30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Marco Bresmes e dal quarto uomo Antonio Rapuano. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati, AVAR Damiano Di Iorio.

Milan, 10 su 11 sono i titolari

Nonostante i sei assenti tra i convocati (Romagnoli, Calabria, Mandzukic, Rafael Leao, Brahim Diaz e D. Maldini), Stefano Pioli potrà oggi contare su una formazione vicinissima a quella tipo: dieci undicesimi dei calciatori in campo, infatti, dovrebbero essere i titolarissimi, con il solo cambio nel ruolo di terzino destro visto l'infortunio di Calabria.

Il modulo, dunque, sarà il solito 4-2-3-1 con Gigio Donnarumma in porta, protetto in difesa dal quartetto composto da Saelemaekers a destra (preferito a Dalot e a Kalulu), Theo Hernandez a sinistra e Kjaer e Tomori al centro. In mediana si ricompone la coppia formata da Kessie e Bennacer, con Tonali che ha ancora poche chance rispetto all'algerino, ma che, stando alle ultimissime indiscrezioni, dovrebbe accomodarsi in panchina. Davanti, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Castillejo a destra, Rebic a sinistra e Calhanoglu al centro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Sampdoria, qualche dubbio per Ranieri

Dopo la sosta per le nazionali Claudio Ranieri si presenterà alla sfida di San Siro con qualche problemino, nonostante la rosa sia quasi completamente a disposizione, compresi sia Tonelli che Keita Balde in dubbio fino a ieri.

Il tecnico blucerchiato si affiderà, dunque, al consueto 4-4-2. Davanti al portiere Audero agiranno certamente Bereszynski e Augello sulle fasce, con la coppia Yoshida e Colley al centro; occhio alle quotazioni in risalita di Alex Ferrari. In mediana scelte obbligate con Thorsby e Adrien Silva; non convocato Ekdal, mentre sugli esterni sicuro titolare Candreva con Jankto e Damsgaard in ballottaggio sulla sinistra. Davanti praticamente certa la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri.