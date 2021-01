Serie A, le probabili formazioni di Milan-Atalanta

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Atalanta, sfida valida per la 19esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 18:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Mariani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti e dal quarto uomo La Penna; al VAR ci sarà Chiffi, AVAR Ranghetti.

Milan tra recuperi e assenze importanti

Stefano Pioli, durante la settimana in corsa, ha ottenuto tre nuovi calciatori che saranno tutti a disposizione per questa sera: Meité, già sceso in campo a Cagliari, Mandzukic e l’ultimo arrivato Tomori; ha, inoltre, recuperato Rebic e Krunic, risultati negativi al tampone, e Theo Hernandez, il quale si è rivelato essere un falso positivo. Non saranno del match, invece, Bennacer, Gabbia, Calhanoglu perché infortunati e Saelemaekers e Romagnoli perché squalificati.

Contro l’Atalanta, dunque, spazio al consueto 4-2-3-1: davanti a Gigio Donnarumma in porta agiranno, da destro verso sinistra, Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo la coppia di mediani formata da Kessie e Tonali. Davanti il totem Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Castillejo a destra, Brahim Diaz al centro e Rafael Leao a sinistra; panchina iniziale per Rebic e Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Atalanta con i titolarissimi

Nonostante le lamentele di Gasperini per la tante partite giocate negli ultimi giorni, l’Atalanta si presenterà a San Siro con tutta la rosa a disposizione; spazio, dunque, alla formazione migliore possibile con tutti i titolarissimi in campo. Gollini in porta, solita difesa a 3 con Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo Freuler e De Roon saranno i due mediani, con Hateboer a destra e Gosens a sinistra. Davanti la punta sarà Duvan Zapata, con Ilicic e il rientrante Pessina a suo supporto; panchina iniziale per Muriel e Malinovski, pronti a subentrare nella ripresa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

