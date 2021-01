Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Bologna-Milan, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Renato Dall’Ara” della città felsinea. La gara sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Cecconi e dal quarto uomo Fourneau; al VAR ci sarà Pairetto, AVAR Giallatini.

Milan con (ancora) problemi di formazione

Per l’ennesima partita consecutiva Stefano Pioli deve fare i conti con i tanti assenti; saranno ancora out, infatti, Calhanoglu (nonostante si sia negativizzato ieri), Kjaer, Gabbia e Brahim Diaz. Il tecnico rossonero, dunque, schiererà il seguente oggi con il solito 4-2-3-1. In porta rientra Gigio Donnarumma dopo la squalifica in Coppa Italia, con la difesa formata da Calabria, Tomori (all’esordio da titolare), Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo, al fianco di Kessie, ci sarà Tonali, con Bennacer che troverà minuti probabilmente nella ripresa. Davanti Zlatan Ibrahimovic, con il trio Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Rafael Leao nell’inedito ruolo di trequartista. Panchina per Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): 99 Donnarumma G.; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessiè, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 17 Leao, 12 Rebic; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 90 Donnarumma A., 5 Dalot, 20 Kalulu, 27 Maldini, 4 Bennacer, 18 Meitè, 7 Castillejo, 33 Krunic, 15 Hauge, 9 Mandzukic.

Allenatore: Pioli.

Mihajlovic con libertà di scelta

Sinisa Mihajlovic, dopo la sconfitta e la bella prestazione in casa della Juventus, cerca un risultato importante alla prima del girone di ritorno contro il Milan. Il tecnico serbo confermerà gran parte dell’11 iniziale visto all’Allianz Stadium: Skorupski in porta, Tomyiasu a destra nel ruolo di terzino con Dijks al suo opposto e la coppia centrale composta da Danilo e Soumaoro. Mediana formata da Schouten e Dominguez, in vantaggio su Svanberg. Davanti l’unica punta dovrebbe essere Barrow, alle sue spalle dovrebbero essere schierati Orsolini, Soriano e Vignato, ma Mihajlovic potrebbe anche decidere di reinserire Palacio nella formazione titolare. In quest’ultimo caso il gambiano giocherebbe esterno e Vignato dovrebbe partire dalla panchina. Indisponibili, invece Medel e Santander, ancora infortunati.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 35 Dijks; 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 99 Barrow.

A disposizione: 1 Da Costa, 34 Ravaglia, 3 Hickey, 6 Paz, 15 Mbaye, 29 De Silvestri, 16 Poli, 18 Baldursson, 32 Svanberg, 11 Skov Olsen, 24 Palacio, 55 Vignato.

Allenatore: Mihajlovic.

