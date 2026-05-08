Nel pomeriggio di giovedì, il Milan ha trasmesso su FanFest il quinto episodio di Off The Pitch, una doppia intervista a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due atleti hanno fatto una passeggiata nel Museo Mondo Milan, situato nella sede di via Aldo Rossi, discutendo delle loro carriere e raccontando le loro esperienze legate ai trofei che hanno trovato. Ecco un estratto dalle parole di Serginho.

Sulla sua positiva esperienza con la Fondazione Milan dopo la sua carriera

Le dichiarazioni di Serginho su cosa ha rappresentato per lui indossare la maglia del Milan

Le dichiarazioni del brasiliano sul team del Milan con il quale ha condiviso lo spogliatoio per molti anni e ha vinto numerosi trofei

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Davide Bartesaghi riguardo all'interazione con i giocatori con più esperienza nello spogliatoio

"Abbiamo un progetto fantastico con la Fondazione Milan, insieme a molti ex compagni che hanno fatto la storia del club. Viaggiamo per il mondo e svolgiamo un lavoro eccezionale: raccogliamo fondi e realizziamo tante iniziative benefiche. A noi piace molto e porta grande soddisfazione a tutti gli ex giocatori che sono ancora parte della famiglia rossonera"."All'inizio non è stato semplice, praticavo atletica e pur avendo una passione per il calcio non avevo mai immaginato di diventare un calciatore. Sono sempre stato un tifoso del Milan anche durante il mio periodo in Brasile: arrivare al Milan è stato come vedere realizzato un sogno. Giungere a Milanello è stata una delle emozioni più intense della mia vita"."Abbiamo formato una squadra che avrebbe potuto conquistare molto di più. La nostra squadra era davvero forte: non solo noi calciatori, ma anche la società era concentrata sulla Champions anziché sul campionato. Atene? Il dio del calcio a Istanbul era contro di noi, ma due anni dopo abbiamo avuto l'opportunità di rifarci: è stata una partita molto particolare. . . ""Nel nostro spogliatoio si respira sempre un'atmosfera vivace, ma è fondamentale mostrare rispetto per chi è più anziano. A volte è necessario prestare attenzione e apprendere, mentre in altre occasioni è utile instaurare un dialogo con un compagno di squadra esperto: così dimostri di avere carattere e che sei disposto ad accogliere i suoi consigli".