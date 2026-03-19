Milan, Parla Serafini: “Zona Champions? Soddisfacente…”

Il Milan potrebbe aver detto addio alla lotta Scudetto e adesso rimane il piazzamento in Champions League tra i primi 4

Luca Serafini ha espresso le seguenti considerazioni sulla stagione corrente del Milan di Max Allegri.

“È importante distinguere tra il giudizio sulla stagione complessiva e quello sul campionato: la stagione è finita prematuramente con la fuoriuscita dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana, mentre il campionato è stato decisamente di alto livello, considerando i limiti di questa rosa e di questa squadra. Riassumerei i pregi e i difetti di questo Milan in Leao: la mancanza di costanza e aggressività nei momenti cruciali del campionato, che non era tanto per vincere lo scudetto, ma almeno per poter disturbare l’Inter fino alla fine. Forse il piazzamento in Champions è soddisfacente per la squadra, dando quasi l’idea di aver raggiunto un buon traguardo”.

“Ho letto le affermazioni di Branchini, il procuratore di Allegri, il quale ha affermato che Max ha sempre parlato in modo appropriato dell’obiettivo Champions. Personalmente, pensavo che nello spogliatoio si riferisse allo scudetto. Forse Allegri ha avuto una visione più realistica della mia, rendendosi conto che questi 60 punti sono già un miracolo e non si poteva sperare in di più. In estate, comunque, sarà necessario intervenire per migliorare quei due o tre aspetti chiave affinché il Milan possa competere sia in Italia che in Europa. “