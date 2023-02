Senti Trevisani: “L’augurio è che il Diavolo si ritrovi nella notte più…”

Per martedì sera è previsto poi il ritorno di Antonio Conte. L'ex tecnico di Juventus e Inter è stato sottoposto ad un intervento alla cistifellea qualche giorno fa. Conte è tornato in Inghilterra da poco e si sta riprendendo dall'operazione. Non ha preso parte alla vittoria dei suoi contro il Manchester City di Pep Guardiola. E non è nemmeno detto che questo week end possa prendere parte al match di Premier sulla sua panchina. Ci sarà invece martedì sera contro i rossoneri a San Siro per la gara valida per l'andata degli Ottavi di finale. A dare il bentornato al tecnico è stato il club inglese direttamente dal profilo Twitter: "Bentornato Boss!". Il suo vice in conferenza stampa ieri ha detto: "Antonio è tornato e stamattina è stato molto bello rivederlo. Si è allenato, è stato in campo con noi, ma per un po' deve prendersela comoda. È stato divertente rivederlo qui con energia, è stato un bel momento per tutti. Ha trascorso del tempo abbracciando tutti qui. Siamo così felici di riaverlo".