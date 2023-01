Milan, senti Impallomeni: “Pioli ha fatto tanta gavetta e non ruba la…”

Elogio a Pioli. E su Charles De Ketelaere: quanto puoi aspettarlo? Perché comunque devi fare punti. Il Milan aspetta di più i suoi giocatori...

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomenia TMW Radio ha toccato diversi temi ed ha parlato del Milan di StefanoPioli (esaltandolo) e non solo: " Pioli è un uomo normale, grande lavoratore che ha fatto tanta gavetta e non ruba la scena. Pioli merita un’attenzione diversa, ma la critica si sa che sceglie il personaggio. Spalletti ancora non ha marcato con un trofeo e quindi entri nella storia se fai qualcosa in termini di titoli".

Ed ha parlato anche di una possibile rimonta dell'Inter di Simone Inzaghi in campionato: "L'Inter ha una forza impressionante." Poi si è espresso su Dybala e De Ketelaere e su eventuali cambi di ruolo dei due giocatori di Roma e Milan: "I cambiamenti sono positivi. Nella Roma per sbloccare il gioco di qualità Mourinho sa che Dybala falso nueve ci sta. Ma se non hai le alternative, gli intermedi che partono, gli esterni che chiudono con i tempi giusti, non va. Mourinho può fare questo tentativo per migliorare la fase offensiva e sblocchi anche Abraham. Se perde il posto, deve reagire e lo puoi ritrovare e ripristinare il vecchio schema".

E sulla situazione di Charles De Ketelaere in casa Milan: "E' un grande giocatore, deve formarsi come personalità. Puoi aiutarlo o gradualmente, se va tutto a gonfie vele, oppure dandogli una responsabilità enorme dandogli continuità e facendolo sentire importante. Poi ovvio deve metterci del suo. Poi c'è da chiedersi quanto puoi aspettarlo? Perché comunque devi fare punti. Il Milan aspetta di più i suoi giocatori, faranno in modo che sarà una risorsa. E Pioli in questo è molto bravo". E se Stefano Pioli rassicura l'ambiente e ci chiede di aspettare, bisogna solo fidarsi a questo punto. Chi meglio di lui conosce i suoi uomini? Staremo a vedere.