Scaroni su Allegri: “Credo che avre allenatori esperti sia…”

Paolo Scaroni è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Class CNCB in cui ha parlato anche di Massimiliano Allegri

Paolo Scaroni ha parlato in un’intervista a Class CNBC, in cui ha citato anche Massimiliano Allegri:

“Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un’atmosfera di serenità e di ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff. Credo che questo sia fondamentale per avere risultati positivi in campo. Quando sono arrivato al Milan mi hanno spiegato che la squadra in campo è la figlia dell’allenatore e della società. La società deve essere sana, e Gerry Cardinale ce lo garantisce, e poi c’è un allenatore come Allegri che ne ha viste tante durante la sua carriera. Tutto questo si trasferisce in risultati in campo”.