Mercato Milan, Scambio all’orizzonte con la Juventus? Il punto

Sono giorni molto impegnativi per il Milan sia sua fronte campionato che su quello di mercato: c'è un possibile scambio sul tavolo

Tuttosport titola questa mattina: “Loftus-Cheek in cambio di Gatti”, suggerendo un potenziale scambio di calciatori tra Milan e Juventus. Il quotidiano informa che si è tenuto un incontro di mercato tra Comolli e il mister bianconero Luciano Spalletti, durante il quale quest’ultimo ha manifestato l’esigenza di un giocatore versatile a centrocampo.

Di conseguenza, è emerso il nome di Ruben Loftus-Cheek, in virtù del forte interesse dei rossoneri nei confronti di Federico Gatti, per migliorare la linea difensiva di Max Allegri. L’idea sarebbe di realizzare uno scambio in prestito fino alla fine della stagione.

Il difensore è un obiettivo del tecnico livornese, che lo ha richiesto ripetutamente ai suoi collaboratori. Alcuni giorni fa, il Milan ha tentato di proporre uno scambio tra Gatti e Koni De Winter, ma la Juventus ha risposto negativamente. Tuttavia, se i rossoneri decidessero di includere Loftus-Cheek nella trattativa, la risposta potrebbe cambiare.