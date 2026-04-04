Napoli-Milan | Nkunku scalpita per la titolarità

L'attaccante francese potrebbe sorpassare Leao per ottenere una maglia da titolare contro il Napoli di Conte

Iniziano i preparativi per la competizione tra Napoli e Milan di lunedì: la squadra che trionfa potrebbe diventare l’unica rivale per l’Inter fino alla conclusione del campionato. È una partita cruciale per i rossoneri, i quali, vincendo al Maradona, potrebbero aumentare la pressione sui nerazzurri.

Nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport si discutono le possibili scelte di Max Allegri: “Nkunku supera Leao”. Ieri il portoghese ha svolto allenamento con il gruppo, ma attualmente l’ex giocatore del Lipsia sembra più probabile per un posto da titolare. Questo comporta rallentare il ritorno di Leao verso il campo dopo la sosta.

Il portoghese deve tornare ai suoi standard per questo finale di campionato e Allegri deve saper gestire la sua condizione fisica. In questo scenario Nkunku si dimostra essere la sostituzione perfetta capace di dare profondità e all’occorrenza portare a casa qualche bonus. Nell’ottica del contropiede di Max Allegri, il francese è più funzionale di Fullkrug a cui manca la gamba per attaccare lo spazio. Attualmente anche Loftus-Cheek è disponibile tra i presenti ma vale lo stesso discorso fatto per Leao. Il trequartista inglese rientra dal lungo infortunio ai denti e non può essere sfruttato a pieno regime. Vedremo quale sarà la scelta finale di Allegri che al momento sta valutando ogni singola opzione per affrontare il Napoli di Antonio Conte.